РИАМО - 1 мар. Один человек погиб, еще трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей, которое произошло на 74 км трассы Коломна-Озеры в Подмосковье, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Дорожная авария произошла во вторник в 09:17. Женщина погибла на месте происшествия, девятилетняя девочка и еще два человека госпитализированы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.​

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