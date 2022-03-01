РИАМО – 1 мар. В Сбербанке общий объем выдачи ипотеки по всем программам в первые 2 месяца 2022 года вырос на 38,9% по сравнению с январем-февралем 2021 года. С начала 2022 года было выдано ипотеки на 402,9 млрд рублей, за аналогичный период 2021-го были выданы ипотечные кредиты на 289,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба Сбера.

В количественном выражении разница составляет 12,6% в пользу показателей текущего года. В 2022-м было выдано 129,2 тыс. ипотек, а за первые 2 месяца прошлого года – 114,6 тыс. ипотек.

«Мы постоянно развиваем наши ипотечные продукты. Кроме того, в банке действуют выгодные ставки по программам господдержки — ниже установленных в постановлениях правительства РФ. Плюс к действующим низким ставкам по льготным программам мы предоставляем дополнительные дисконты. Например, ставка по ипотеке для семей с детьми составляет 4,7%», — сказал вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик» Николай Васев.

Он добавил, что интерес к государственным программам вырос благодаря расширению ряда программ в прошлом году, в том числе на строительство или приобретение частного жилья, и дополнительным выгодным условиям по ставкам. По льготным программам с начала года было выдано свыше 32,4 тыс. ипотек на сумму более 102 млрд руб.

Лидером по объему выдачи из программ господдержки в Сбербанке считается «Господдержка-2020». Ее запустили в апреле 2020 года как антикризисную меру во время пандемии коронавируса. Жители России оформили кредиты на 992,5 млрд рублей за все время.

На втором месте находится программа ипотеки для семей с детьми. С 2018 года было выдано кредитов на сумму 343 млрд руб. На третьем месте «Дальневосточная ипотека» (98,2 млрд рублей). По «Сельской ипотеке» Сбербанк выдал кредиты почти на 54,8 млрд рублей.

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