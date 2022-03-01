РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. В городском округе Люберцы за минувший год 43 медицинских работника были обеспечены жильем в рамках привлечения кадров в систему здравоохранения Подмосковья, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В целях привлечения профессиональных кадров врачам в городском округе Люберцы в текущем году были предоставлены 2 квартиры на условиях коммерческого найма. Всего же в прошлом году 43 медика были обеспечены жильем», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что 151 врач и младший медперсонал получают компенсацию арендной платы в размере 20 тыс. рублей в месяц.

«Также осуществляется доплата администраторам, регистраторам, операторам ЭВМ и водителям, работающим в учреждениях здравоохранения. Данная работа по привлечению медицинских кадров будет продолжена», - уточнил Ружицкий.