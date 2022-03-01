РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 мар. В травматологическое отделение Мытищинской городской клинической больницы была переведена пациентка 58 лет из другого лечебного учреждения, где находилась по поводу медиального перелома шейки правого бедра, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Также у пациентки был диагностирован Covid-19.

После дообследования ей было произведено тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава. Уже на вторые сутки пациентка была активизирована на ходунках, она готовится к выписке.

Операцию провел заведующий травматологическим отделением Мытищинской городской клинической больницы Баграт Григорян.