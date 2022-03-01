РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 мар. Спасатели Балашихи настоятельно рекомендуют любителям зимней рыбалки завершить сезон подледной ловли, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и жизни своих близких, сообщается на странице Ногинского теруправления «Мособлпожспаса» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники «Мособлпожспаса» совместно с Государственной инспекцией по маломерным судам Главного управления МЧС России по региону и работниками администраций городских округов Подмосковья продолжают следить за безопасностью на водоемах Подмосковья, определяя опасные для выхода на лед места и призывая всех жителей соблюдать правила безопасности на льду.

Всего было обследовано более 150 мест традиционного выхода населения на лед водных объектов. Опасными оказались 36 объектов. Работники «Мособлпожспаса» настоятельно рекомендуют жителям региона завершить сезон подледного лова, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и жизни своих близких.