РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. За прошедшие сутки в Подольске выявили 44 новых случая коронавирусной инфекции, общее число случаев заражения в округе с начала пандемии составляет 36 773, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье было выявлено 1 175 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 941 046 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 210 человек. Выздоровели и выписались 839 707 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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