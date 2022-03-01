РИАМО - 1 мар. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ядерное оружие США, размещенное в Европе, необходимо «вернуть домой». Сложившуюся в этом плане ситуацию он назвал неприемлемой, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Для России неприемлемо то, что ядерное оружие США находится в Европе, пора вернуть его домой», — сказал Лавров.

Продвижение США и стран НАТО на восток стало причиной сложной внешнеполитической ситуации, сложившейся на данный момент.

24 февраля России начала проводить военную спецоперацию по демилитаризации Украины и защите мирных граждан.

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