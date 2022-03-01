РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия подмосковного Подольска передали семье беженцев из ДНР продукты и необходимые вещи, сообщается в группе сестричества в соцсети «ВКонтакте».

В Георгиевское сестричество милосердия обратилась мама двоих детей-школьников. Несколько дней назад она самостоятельно с сыновьями приехала из ДНР. В данный момент семья проживает в одной из комнат старенького дома, которую предоставили ей дальние родственники. Она попросила помочь продуктами и лекарствами. Волонтеры навестили семью и передали все необходимое.

Также семье необходимы комплекты постельного белья. В планах у женщины поклеить обои, так как в комнате на стенах имеется плесень.

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