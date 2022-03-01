РИАМО - 1 мар. В Московской области установлено 210 камер видеонаблюдения, позволяющих следить за ходом работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах. Устройства установлены в 201 жилом доме, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

Установка камер видеонаблюдения на время проведения работ по капремонту кровель и фасадов – это необходимое условие для всех подрядных организаций Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Подмосковья.

Жителям домов не требуется вносить никаких плат за установку камер. Перечень адресов, где установлено видеонаблюдение, опубликован на интернет-портале Фонда капитального ремонта Московской области в разделе «Карта».

«На сегодняшний день видеонаблюдение – это отличное средство визуального контроля для общественности. Любой желающий может следить за всеми этапами работ через интернет из любой точки России и мира», – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Благодаря видеонаблюдению граждане могут следить за реализацией программы, а руководители проектов - контролировать соблюдение сроков и предотвращать нарушения при производстве работ из офиса.

Сервисом активно пользуются жители и председатели советов домов. С помощью камер им удобнее фиксировать нарушения и сообщать о недочетах.

В Подмосковье реализуется самая масштабная программа в России по капремонту. В нее входит свыше 44 тыс. многоквартирных домов. Планы проведения работ рассчитаны до 2049 года.

В Подмосковье продолжат устанавливать видеокамеры для обеспечения безопасности жителей>>