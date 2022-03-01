РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 мар. В Домодедове за сутки выявили 43 случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 23 391 случай заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявили 1175 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 941 046 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 210 человек. Выздоровели и выписались 839 707 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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