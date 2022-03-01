РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 мар. В городском округе Мытищи потушили загоревшийся автомобиль на подземной парковке одного из домов по ул. Троицкой, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу в 10:04 поступило сообщение о том, что в доме 9 на ул. Троицкой горит автомобиль на подземной парковке, из вытяжной трубы валит дым, в доме сработала сигнализация.

Дошкольники и персонал в количестве 220 детей и 50 сотрудников из корпуса 2 детского сада №72, который располагается рядом с местом горения, были эвакуированы в МБОУ СОШ №27.

На месте возгорания работали пожарные.

На данный момент никакой опасности для жизни и здоровья людей нет. Дети переведены обратно в детское дошкольное учреждение. Возгорание полностью локализовано в 12:30.