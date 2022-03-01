РИАМО - 1 мар. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины будет продолжаться до достижения поставленных целей, сообщает Nation News.

По его словам, в ходе проведения спецоперации российские военнослужащие наносят удары только высокоточным оружием по военным объектам.

«Защита России от военной угрозы со стороны Запада является главной задачей специальной операции на Украине», – заявил Шойгу.

Он поблагодарил военнослужащих за выполнение задач при проведении спецоперации.

Россия признала независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. После этого президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Стало известно, чем закончились переговоры между Россией и Украиной>>