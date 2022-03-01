РИАМО - 1 мар. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины будет продолжаться до достижения поставленных целей, сообщает Nation News.
По его словам, в ходе проведения спецоперации российские военнослужащие наносят удары только высокоточным оружием по военным объектам.
«Защита России от военной угрозы со стороны Запада является главной задачей специальной операции на Украине», – заявил Шойгу.
Он поблагодарил военнослужащих за выполнение задач при проведении спецоперации.
Россия признала независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. После этого президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Стало известно, чем закончились переговоры между Россией и Украиной>>
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