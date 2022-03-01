РИАМО - 1 мар. Подмосковная компания «ТишьюПром» стала новым участником нацпроекта «Производительность труда». Предприятие, выпускающее бумажные салфетки, находится в Сергиево-Посадском округе, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Всего в Подмосковье в данном нацпроекте участвуют 80 компаний.

«Ряд предприятий уже реализовал первый этап проекта на пилотных участках производства и достиг впечатляющих результатов – сократился объем брака, увеличилась скорость производственных процессов. Все это напрямую отражается на финансовых результатах работы компаний и на макроэкономических показателях региона», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она уточнила, что к 2024 году планируется привлечь к нацпроекту минимум 320 предприятий-участников. Это позволит обеспечить темпы роста производительности труда не ниже 5% в год.

Поддержку компании «ТишьюПром» в реализации мероприятий нацпроекта на производстве будут оказывать специалисты Регионального центра компетенций совместно с коллегами из Федерального центра компетенций. Они помогут разработать план по устранению потерь.