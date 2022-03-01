РИАМО - 1 мар. В Подмосковье продолжается работа по расчистке и оздоровлению водоемов. Только в прошлом году сброс недостаточно очищенных сточных вод сократился в области более чем на 30 млн кубометров, сообщает пресс-служба регионального Минэнерго.

Работа в этом направлении идет в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Масштабные работы идут на реке Клязьма на участке от Пироговского водохранилища до границы с Владимирской областью. В 2021 были проведены работы в городском округе Мытищи, а сейчас расчистка идет в городских округах Пушкинский и Королев.

«Оздоровление водных объектов остается одним из приоритетных направлений природоохранной работы в Подмосковье. Причем, это касается не только расчистки, но и сокращения сбросов недостаточно очищенных сточных вод. В прошлом году сброс таких стоков сократился более чем на 30 миллионов кубометров», – отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, этого удалось добиться благодаря реконструкции очистных сооружений и своевременного выявления и ликвидации незаконных водосбросов.

Меры работают эффективно. Об этом говорит сокращение числа жалоб местных жителей на экологическое состояние вод. За год количество жалоб снизилось на 28%.