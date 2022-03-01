РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Боулинг с кочаном капусты и сожжение чучела проведут на масленичных гуляниях 6 марта в ГК «Красная горка» Подольска, сообщил сотрудник горнолыжного комплекса.

Праздник, посвященный проводам зимы, будет проходить в горнолыжном комплексе «Красная горка» с 11:00 до 16:00. Гостей ждут народные гуляния, конкурсы, лотерея, боулинг с кочаном капусты, перетягивание каната, битва мешками и многое другое. Для детей проведут мастер-класс по созданию народных кукол.

Также посетители смогут покататься на ватрушках-тюбингах, пользоваться услугами аренды снаряжения для активного отдыха на лыжах и сноуборде. Кульминацией праздника станет сожжение масленичного чучела.