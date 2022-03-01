РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 мар. Со вторника в новом офисе управляющей компании «Жилищник» в Щелкове начал вести прием сотрудник МособлЕИРЦ, сообщается на сайте Щелковского межрайонного водоканала.

Теперь жители на месте смогут получить ответы на все интересующие вопросы, например, о начислениях платежей, оформлении положенных льгот, погашении задолженностей и другие.

Прием будет проходить со вторника по четверг с 8:00 до 17:00, перерыв - с 12:00 до 12:45. Адрес офиса: г. Щелково, ул. Пустовская 20.