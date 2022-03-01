РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 мар. В подмосковном Домодедове наблюдается снижение числа заболевших коронавирусной инфекцией, сообщается на странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Глава Домодедова Михаил Ежокин провел еженедельное оперативное совещание с представителями ответственных служб и предприятий округа.

Главный врач ДЦГБ Андрей Осипов отметил, что в последнее время существенно снизилось количество заболевших коронавирусом. За минувшую неделю не было ни одного случая летального исхода. В Домодедове высокий процент вакцинированных: жители продолжают активно записываться на первую прививку и ревакцинацию.

Также на совещании обсудили противопаводковые мероприятия. Все службы переведены в повышенный режим готовности. В этом году на водоемах, где традиционно поднимается уровень воды, будет установлена специальная система контроля. Продолжится устройство ливневых канализаций.

Дорожные службы сейчас намечают перечень работ на 2022 год. Большой объем по ямочному ремонту.

В Домодедове продолжают принимать гуманитарную помощь 6 пунктов. 4 из них работают ежедневно – МКЦ «Победа», молодежное пространство «4К», центр технического творчества «Интеграл», а также центр военно-патриотического воспитания на ул. Текстильщиков. В будние дни с 9:00 до 18:00 гуманитарную помощь принимают Домодедовское отделение «Единой России» и Общественная палата округа.

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