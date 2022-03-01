РИАМО - 1 мар. Около 20-30 млрд рублей запросили дополнительно у правительства РФ на решение проблемы обманутых дольщиков, заявил гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев.

Проблема обманутых дольщиков на 95% должна быть решена до конца 2023 года. Оставшиеся 5% - это те объекты, которые не имеют необходимых документов.

«Всего 125 тыс. осталось обманутых дольщиков. В этом году мы 47 тыс. защитим. Остальные - в следующем году. <...> Средств хватает. Мы заложили запас. На всякий случай мы еще попросили у правительства порядка 20-30 млрд», - сказал Тимофеев.

Он отметил, что на рассмотрении находятся 214 объектов, дольщики которых получат выплаты. Принято решение достроить 569 домов площадью более 4 млн «квадратов».

«У нас есть еще 446 земельных участков, которые мы получаем после того, как граждане получат выплаты. Это наш градостроительный потенциал. Еще порядка 4 млн кв. м», - заключил Тимофеев.

Также Тимофеев отметил, что около 400 строящихся многоквартирных домов находятся в предбанкротном мониторинге.

«Наша задача - не допустить новых проблемных объектов. В предбанкротном мониторинге сейчас порядка 400 объектов», - сказал он.

По его словам, не исключено что будет рассмотрена такая мера, как мораторий на банкротство.