РИАМО - 1 мар. Семь предприятий из Московской области участвуют в выставке народных промыслов «Искусство жить по-русски», которая проходит в Париже, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

На французской выставке можно увидеть самые популярные промыслы России. Всего в выставке принимают участие 19 организаций.

Среди подмосковных участников - кооператив «Дулевский фарфор», фарфоровый завод Вербилки, компании «Федоскинская фабрика миниатюрной живописи», «Жостовская фабрика декоративной росписи», «Павловопосадская платочная мануфактура», «Гжельский фарфоровый завод» и «Объединение Гжель».

На выставке можно купить экспонаты. Она продолжит работу до 4 марта.

На территории Московской области 18 организаций такого профиля представляют свыше 60% видов промыслов всей страны.