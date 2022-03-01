РИАМО - 1 мар. Маркус Гисдоль освобожден от должности главного тренера столичного футбольного клуба «Локомотив», сообщается на сайте спортивной организации.

Вместо него исполнять обязанности будет Марвин Комппер. Под его руководством футболисты клуба будут готовиться к участию в ближайших матчах Кубка России и Российской Премьер-лиги.

Такое решение было принято на фоне введения западных санкций в отношении России.

Руководство западных стран ввело санкции в ответ на проведение российскими вооруженными силами спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции 24 февраля.

Песков заявил, что РФ заблаговременно подготовилась к санкциям>>