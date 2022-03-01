РИАМО - 1 мар. В городском округе Красногорск возник пожар на территории строительной компании «Самолет». Огнем были охвачены 23 бытовки, сообщили РИАМО в администрации муниципалитета.

Пожар произошел в Путилкове. Ранее в администрации сообщили, что на место происшествия выезжали пожарные.

«Произошло возгорание 23-х строительных двухэтажных металлических бытовок. Пожар локализован на площади 150 кв. м. Сведения о пострадавших уточняются», – добавили в администрации округа.

За прошедшие сутки в Московской области произошло 27 техногенных пожаров. Для борьбы с ними были направлены 238 человек и 68 единиц техники.