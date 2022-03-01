РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. Водные объекты на территории городского округа Люберцы не попали в список из 35 водоемов, опасных для жителей по толщине льда, сообщили в ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас».

Совместно с Государственной инспекцией по маломерным судам ГУ МЧС России по Московской области и работниками администраций муниципалитетов спасатели «Мособлпожспаса» выполнили замеры толщины льда на водоемах Подмосковья. Всего обследовали более 150 объектов.

Также в списке нет водоемов, расположенных на территории горокругов Дзержинский и Котельники.

Однако спасатели не рекомендуют рисковать жизнью и выходить на лед.