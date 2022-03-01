РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 мар. Более 160 беженцев из Донбасса, прибывших в Королев, разместили в лагере «Родник» на территории округа Пушкинский, сообщил глава города Игорь Трифонов.

Всего в округ прибыли 166 человек. Они обеспечены пятиразовым питанием. Волонтеры вручили детям настольные игры, переселенцев также обеспечили средствами связи. Кроме того, им помогают найти работу.

«Одна из беженцев - Диана Савченко, которая приехала в Россию со своим 8-летним сыном. Теперь у нее осталась одна мечта - чтобы все скорее разрешилось, чтобы все могли дружить как раньше», - сказал Трифонов.

Он добавил, что на заседании городского совета депутатов обсудили сложившуюся политическую ситуацию, а также планы по исполнению государственных и региональных программ в Королеве.

По итогу встречи депутаты проголосовали в поддержку президента РФ, выразили общую надежду на скорое разрешение ситуации.