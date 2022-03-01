РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 мар. Более 160 беженцев из Донбасса, прибывших в Королев, разместили в лагере «Родник» на территории округа Пушкинский, сообщил глава города Игорь Трифонов.
Всего в округ прибыли 166 человек. Они обеспечены пятиразовым питанием. Волонтеры вручили детям настольные игры, переселенцев также обеспечили средствами связи. Кроме того, им помогают найти работу.
Он добавил, что на заседании городского совета депутатов обсудили сложившуюся политическую ситуацию, а также планы по исполнению государственных и региональных программ в Королеве.
По итогу встречи депутаты проголосовали в поддержку президента РФ, выразили общую надежду на скорое разрешение ситуации.
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