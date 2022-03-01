РИАМО - 1 мар. Установка ограждений и эвакуация неправильно припаркованных автомобилей поможет бороться с нарушителями правил дорожного движения в подмосковном Реутове, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

Неправильно припаркованные машины на улицах Реутова мешают проведению уборки города, блокируют доступ к мусорным контейнерам и даже преграждают путь пешеходов на тротуарах. Для борьбы с нарушителями правил парковки установят бетонные полусферы, также в городе будет работать эвакуатор.

В первую очередь бетонные полусферы будут установлены по 19 адресам: они появятся на улицах Комсомольской, Новогиреевской, Носовихинском шоссе, улице Октября и Юбилейном проспекте. Мусоровозу бетонные полусферы подъехать к контейнерам мешать не будут - у него высокий клиренс.

Администрация городского округа обратилась к автовладельцам с просьбой соблюдать правила дорожного движения, не парковать автомобили на тротуарах, газонах, рядом с контейнерными площадками, в местах, где они могут мешать проезду спецтехники. За неправильную парковку автомобиля Кодексом об административных нарушениях предусмотрены штрафы.