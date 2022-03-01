РИАМО - 1 мар. Европейский Союз включил в санкционные списки председателя совета директоров международного аэропорта Шереметьево Александра Пономаренко. В связи с этим он принял решение сложить с себя полномочия руководителя воздушной гавани, сообщает пресс-служба аэропорта.
В своем заявлении он отметил, что обоснованием решения Совета ЕС стал объект недвижимости в Геленджике. По словам Пономаренко, он не имеет к нему отношения с 2016 года.
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