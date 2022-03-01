РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Подольские юнармейцы поддержали российскую чемпионку по фигурному катанию Камилу Валиеву в акции у Главного храма Вооруженных сил РФ, сообщается в группе «ММЦ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В конце февраля региональным отделением ВВПОД «Юнармия» Московской области была организована акция в поддержку олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой.

Юные патриоты из разных уголков Подмосковья снимали видеоролики с организованным ими флешмобом и размещали их в социальных сетях. Фантазии и выдумке детей не было предела. Центральный флешмоб, в котором приняли участие подольские юнармейцы, был организован на ледовом катке около Главного храма Вооруженных сил РФ.