РИАМО - 1 мар. За минувшие сутки в России были госпитализированы 12 753 человека, заболевших коронавирусом. Это почти в два раза больше показателя предыдущего дня (6382), сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в стране было выявлено 97 333 случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии в РФ зафиксировали 16 495 369 заражений.

Роспотребнадзор смягчил рекомендации по профилактике заболеваемости коронавирусной инфекцией. Теперь обязательными остались лишь ношение масок в помещениях и усиленная дезинфекция.

Защититься от тяжелых последствий заражения коронавирусом можно с помощью вакцинации. Бесплатно привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.

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