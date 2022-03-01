РИАМО - 1 мар. Программы переселения из аварийного жилья и строительства дорог пересматривать в России не планируют, заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

«Мы не собираемся пересматривать действующие программы и по аварийному жилью, и по строительству инфраструктуры, и по дорожному строительству», - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что ремонт дорог уже начался там, где сошел снег. При этом любые задержки и простои будут стоить и бюджетных денег, и денег застройщиков.

Ранее Хуснуллин сообщил, что в России будут в ручном режиме заниматься строящимися объектами, чтобы не допустить появление новых обманутых дольщиков.

Хуснуллин рассказал о мерах РФ по недопущению появления обманутых дольщиков>>