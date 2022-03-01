РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. Более полумиллиона обращений от жителей Люберец приняла и отработала дежурная диспетчерская служба-112 городского округа за 2021 год, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Во вторник глава горокруга посетил службу-112 и пообщался с ее сотрудниками. В сутки операторы получают 1-1,5 тыс. звонков.

«В службу-112 приходят абсолютно все звонки по самым разным вопросам – это и ЖКХ, и правопорядок, и медицина, и пожары», – добавил Ружицкий.

ЕДДС-112 Люберец работает с 2015 года. В прошлом году по итогам своей деятельности служба горокруга заняла первое место среди муниципальных образований Подмосковья.

«В течение 8 секунд оператор обязан ответить на поступающий вызов. Если оператор занят, то вызов уходит к коллегам в другие муниципалитеты, либо в основные резервные центры обработки вызовов, которые нас страхуют в случае перегрузки службы-112 муниципальных образований», – сказал руководитель ЕДДС-112 горокруга Виталий Богданов.