РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 мар. Тротуар на улице Комитетской в Королеве отремонтируют после проведения земляных работ, сообщает пресс-служба городской администрации.

В микрорайоне Юбилейный жители пожаловались на то, что у дома 5 на улице Комитетской тротуар долгое время находится в неудовлетворительном состоянии. Часть тротуара засыпана гравием, ходить по такому покрытия неудобно. Особенно опасным этот участок становится ночью.

Покрытие тротуара было нарушено в ходе производства земляных работ на инженерных сетях подземного залегания. После ремонта участок был засыпан щебнем, а погодные условия не позволяли вернуть тротуар в прежний вид.

Полное восстановление благоустройства, включая асфальтовое покрытие, возможно при условии наступления благоприятных погодных условий - в весенне-летний период. В соответствии с план-графиком проведения работ по благоустройству территорий на весенне-летний период 2022 г. восстановление асфальтового покрытия по ул. Комитетской, д. 5 запланировано в срок до 15 мая.

Коммунальщики извинились за доставленные неудобства.