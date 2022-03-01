РИАМО - 1 мар. В Москве за минувшие сутки в медучреждения доставили 359 человек с коронавирусом. Это на 6,2% больше, чем днем ранее (338), сообщает городской оперштаб.

За сутки в столице зафиксировали 2066 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Врачи вылечили еще 5673 человека. Скончались 84 пациента.

За весь период пандемии в мегаполисе было выявлено 2 698 810 случаев инфицирования. Побороли опасное заболевание 2 487 594 человек. Жертвами коронавируса стали 41 360 пациентов.

На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью в Москве стабилизировалась. Очередная волна пандемии осталась позади.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>