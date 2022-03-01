РИАМО - 1 мар. Роспотребнадзор утвердил новые методические рекомендации по противодействию пандемии коронавируса и омикрон-штамма, в частности. В связи с постепенной стабилизацией эпидемической обстановки рекомендуется сохранить только масочный режим в закрытых помещениях и усиленную дезинфекцию, сообщается на сайте ведомства.

При этом в рекомендации ведомства не вошло соблюдение социальной дистанции, которое обязательно в магазинах, кафе, кинотеатрах и фудкортах.

Рекомендации Роспотребнадзора касаются различных отраслей экономики и актуальны для текущей эпидемиологической ситуации. Их подготовка велась с учетом мнения ученых и опыта других стран.

Отмена части антиковидных мер связана со снижением заболеваемости коронавирусом и широким распространением омикрон-штамма среди здоровых людей. В подавляющем большинстве случаев заболевание коронавирусом протекает легко или бессимптомно, отмечают в ведомстве.

В настоящий момент рост заболеваемости Covid-19 зафиксирован лишь в 6 регионах РФ, в то время как в 75 субъектах страны отмечается ее снижение. При этом люди заболевают реже во всех возрастных группах. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, 97% всех случаев заболевания омикрон-штаммом протекают как ОРВИ или бессимптомно.

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