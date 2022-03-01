РИАМО - 1 мар. За три зимних месяца поезда Московских центральных диаметров перевезли свыше 39 млн пассажиров, что на 8% больше, чем прошлой зимой, сообщили РИАМО в пресс-службе МЦД.
Больше всего пассажиров на МЦД было 7 декабря 2021 года, в этот день поезда перевезли 575 тыс. человек.
Самыми популярными станциями диаметров прошедшей зимой стали Одинцово, Царицыно (по 2 млн пассажиров) и Славянский бульвар (1,8 млн пассажиров).
Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября 2019 года. МЦД-1 связал Одинцово и Лобню, МЦД-2 - Нахабино и Подольск.
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