РИАМО - 1 мар. Текущий кризис по своему масштабу требует исключительных действий для преодоления вызовов и решения проблем, которые накопились в строительной отрасли, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«У правительства есть опыт предыдущих кризисов и, конечно, такого по масштабу, по глубине, по системности и возможной продолжительности - никто его не испытывал, даже если работает с 1980-х годов. <…> Подходы должны быть не ординарные, а исключительные», - сказал Левкин в ходе пленарного заседания форума «Строим будущее России вместе» в рамках «Российской строительной недели».

По его словам, в департаменте идет подготовка предложений мэру Москвы и на федеральный уровень о поддержке отрасли в условиях нового кризиса. Он высказал мнение, что в стране уделяют недостаточное внимание развитию строительной отрасли. При этом, опыт преодоления предыдущих кризисов у правительства есть.

Левкин сообщил, что на сегодняшний день недостаточное количество выпускников колледжей, которые готовят сварщиков, штукатуров и других специалистов, идут работать на стройку. Это связано со слабыми условиями по охране труда и соблюдению техники безопасности. На строительных объектах имеет место тяжелый ручной труд, который не привлекает молодежь.

«Надо создать специальные программы обучения в ведущих вузах и коллежах, которые будут прикладными. <…> Мы с вами (должны - ред.) сказать, кто нам нужен на стройке», - сказал Левкин.

Он также отметил, что необходима популяризация строительной отрасли, чтобы привлечь новые квалифицированные кадры. В качестве примера он выделил работу в этом направлении со специальностями силового блока. Кроме того, чтобы избежать проблем с поставками строительной техники, необходимо создавать и развивать производственные кластеры в России.

«Я абсолютно убежден, что в этой конкретной ситуации именно стройка, именно строительство может сыграть решающую роль в подъеме нашей экономики и отечественной промышленности», - заявил председатель общественного совета министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Степашин.

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Паховом также добавил, в правительстве есть понимание того, что отрасль нуждается в существенной поддержке.

«Правительство и Госдума, объединившись, не допустят сокращения строительства и перебоев финансирования отрасли, там, где это от нас хоть в малейшей степени зависит», - заключил Пахомов.

«Российская строительная неделя» проходит с 1 по 4 марта в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве.