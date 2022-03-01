РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. Управляющая компания АО «ЛГЖТ» и регоператор по обращению с ТКО «ЭкоЛайн-Воскресенск» отработали обращение жителей по своевременному вывозу мусора, сообщила «РИАМО в Люберцах» руководитель службы по связям с общественностью регоператора Мария Штомпиль.

Жители обратились по контейнерной площадке возле дома №9 на улице Калараш.

«Содержание контейнерной площадки, подбор и поддержание порядка – обязанность ее балансодержателя. Вывоз смешанных отходов из серых контейнеров для ТКО осуществляется ежедневно. Вывоз вторсырья из синего контейнера для РСО произведен 25 февраля. Бункер для крупногабаритных отходов вывозится 3 раза в неделю», – сказала Штомпиль.

Она добавила, что рабочие УК убрали территорию и закатили емкости в контейнерную площадку.