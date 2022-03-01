РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 мар. Мобильный офис социальной газификации 2 марта проведет прием жителей в деревне Огуднево подмосковного Щелкова, прием пройдет с 14:00 до 16:00 возле дома №80 у магазина «Продукты», сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

В многофункциональном центре на базе микроавтобуса доступны 12 социальных услуг: заключение комплексного договора по соцгазификации; заключение договора на техобслуживание газового оборудования; регистрация объекта; присвоение адреса; применение понижающего коэффициента 0,7 за электричество; перерасчет за ТКО; экстренная соцпомощь; договор социального контракта; оказание услуг на дому; льготы ФНС; доставка в медицинские учреждения 65+; вакцинация, осмотр врача.​

Посмотреть полный график и маршрут перемещения офисов социальной газификации, а также получить подробную информацию можно на сайте mosoblgaz.ru или по телефону: 8(800)100-75-75.