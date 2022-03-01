РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 мар. Ногинское территориальное управление силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» заняло первое место в регионе по итогам работы в 2021 году, за прошедший период пожарные и спасатели Балашихи и Ногинска приняли участие в тушении сотен пожаров, ликвидации ДТП, обеспечении безопасности на водных объектах, поиске людей в лесах, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

28 февраля начальнику Ногинского управления Александру Квашневу торжественно вручили переходящий вымпел и почетные грамоты ГКУ МО «Мособлпожспас».

По словам первого заместителя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолия Плевако, Ногинское территориальное управление заняло 1 место в результате проведенных итоговых и целевых проверок, на основании оценок основных показателей деятельности ТУ и их структурных подразделений при проведении смотра-конкурса на лучшее территориальное управление силами и средствами за 2021 год.

«За прошедший период пожарные и спасатели Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в тушении сотен пожаров, где проявили инициативу, мастерство, смелость и отвагу, участвовали в ликвидации последствий взрыва бытового газа в жилом доме в Ногинске», - сказал Плевако.

Он добавил, что десятки раз работники ликвидировали последствия ДТП, обеспечивали безопасность на водных объектах, принимали участие в общеобластных тренировках по эвакуации и отработке навыков действий при возникновении пожаров и ЧС в общеобразовательных учреждениях и объектах с массовым пребыванием людей. Кроме того, большая работа проведена по поискам людей, заблудившихся в лесной зоне.

От имени начальника госучреждения Плевако поздравил весь коллектив теруправления с высокими результатами и пожелал всем работникам здоровья, счастья и новых профессиональных успехов.