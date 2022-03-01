РИАМО - 1 мар. В России будут в ручном режиме заниматься строящимися объектами, чтобы не допустить появление новых обманутых дольщиков, заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

«Для недопущения появления новых обманутых дольщиков особое внимание мы продолжим уделять строящимся объектам, чтобы не допустить появления новых недостроенных объектов. Я дал поручение Минстрою и регионам в ручном режиме работать с каждым объектом по отдельности», - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что граждане России надежно защищены законодательными механизмами. Важно поддержать инвесторов и застройщиков.

«Мы договорились, чтобы все регионы создали штабы и в ручном режиме занимались застройщиками. Обращайтесь в Минстрой, если где-то какие задержки», - заключил Хуснуллин.

По его словам, большое внимание надо уделять качеству строящегося жилья и созданию комфортной среды.

«Пока мы движемся в том же русле, что и дальше. Мы помним, что наша национальная цель к 2030 (году – ред.) ежегодно улучшать жилищные условия не менее 5 млн семей и строить по 120 млн кв. м жилья в год», - заключил Хуснуллин.

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