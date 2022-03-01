РИАМО - 1 мар. В столице за минувшие сутки скончались 84 пациента с коронавирусной инфекцией. Жертвами заболевания с начала пандемии стали 41 360 человек, сообщает городской оперштаб.

За прошедшие сутки в мегаполисе выявили 2066 случаев заражения Covid-19. Врачам удалось вылечить еще 5673 пациентов.

За период пандемии было зарегистрировано 2 698 810 случаев инфицирования. Побороли коронавирус 2 487 594 человека.

На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью в Москве стабилизировалась. Медучреждения вернулись к плановому оказанию помощи.

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