РИАМО - 1 мар. Темпы строительства в России пока не снижаются. Для их поддерживания принимаются необходимы меры, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Наша задача - не допустить снижение темпов, и пока нам это удается. По данным региона, на 1 марта этого года ввод жилья составил более 14,7 млн квадратных метров, это опередило прошлогодний график на 30%», - сказал Хуснуллин в рамках пленарного заседания на Российской строительной неделе.

Он отметил, что в связи со сложившейся ситуацией России придется искать новые рынки стройматериалов, развивать отношения с азиатскими рынками.

Кроме того, ведется подготовка антикризисного плана для строительной сферы. Его планируют утвердить в ближайшее время.

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