РИАМО - 1 мар. Московское областное УФАС России внесло ООО «ТК Нефть-Ресурс» в реестр недобросовестных поставщиков за нарушение условий исполнения контракта, сообщает пресс-служба ведомства.

УФАС рассмотрело сведения в отношении фирмы, представленные филиалом по пресноводному рыбному хозяйству Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии».

Согласно представленным сведениям, заказчик заключил с компанией контракт на поставку дизельного топлива для нужд филиала в 2021 году. Фирма нарушила условия исполнения контракта, в связи с чем договор с ней был расторгнут.

На заседании комиссии подмосковного УФАС России ООО «ТК Нефть-Ресурс» не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушения. Ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении поставщика подлежат включению в реестр недобросовестных.