РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. И. о. главы Подольска Дмитрий Жариков проведет встречи с жителями с выездом на место на текущей неделе.

Жариков 28 февраля провел очередной прием граждан по личным вопросам. Проблемы, с которыми обратились подольчане, касались имущественно-земельных отношений, благоустройства городской территории, уличного освещения, состояния торговых объектов, а также строительства дороги.

«Какие-то проблемные вопросы удалось разрешить на месте, по остальным дал соответствующие поручения. Сам на текущей неделе проведу встречи с заявителями уже с выездом на место», - написал Жариков в своем Instagram-аккаунте.

Личные приемы он будет проводить еженедельно. Записаться можно по вторникам с 14:00 до 18:00 по телефонам: 8(496)755-57-80, 8(496)755-57-27.