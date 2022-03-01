РИАМО - 1 мар. В России за прошедшие сутки 786 человек умерли с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии жертвами инфекции в стране стали 352 446 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в стране было выявлено 97 333 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 172 813 человек. Всего же в России было зафиксировано 16 495 369 случаев заболевания Covid-19, а выздоровели после заражения 13 748 465 пациентов.

Заболевание коронавирусом может привести к постковидному синдрому. Он негативно скажется на работоспособности и может стать причиной возникновения серьезных отклонений в здоровье.

Наиболее эффективной защитой от коронавирусной инфекции остается вакцинация. Бесплатно привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.

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