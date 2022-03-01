РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 мар. Во вторник в 9:19 в муниципальных школах №№3, 15, 19 городского округа Мытищи на электронные адреса учреждений поступила информация об угрозе минирования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В связи с этим в данных школах проводится эвакуация сотрудников и детей. Сотрудниками общеобразовательных учреждений совместно с представителями МУ МВД России «Мытищинское», кинологической службы проводятся проверки зданий, территорий, помещений на предмет выявления взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Также уточнены взаимодействие и постоянный обмен информацией с территориальными службами МЧС, МВД, ФСБ России, УВО ВНГ России по Московской области, приняты дополнительные меры по охране территории, административных зданий, служебных помещений и усилению пропускного режима в образовательных учреждениях.