РИАМО - 1 мар. Московские врачи вылечили еще 5673 пациента с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии инфекцию побороли уже 2 487 594 человека, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в городе зарегистрировали 2066 новых случаев заражения коронавирусом. За период пандемии было выявлено 2 698 810 случаев инфицирования.

В Москве ситуация с коронавирусом в настоящее время стабилизировалась, снизились показатели заболеваемости. Переквалифицированные в ковидные госпитали медучреждения возвращаются к оказанию плановой помощи.

В связи со спадом очередной волны коронавируса в городе отменили ряд ограничений. В их числе обязательный переход на удаленный режим работы для людей старшего возраста и лиц с хроническими заболеваниями.

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