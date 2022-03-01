РИАМО - 1 мар. За минувшие сутки врачи вылечили еще 9157 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. С начала пандемии в регионе побороли инфекцию 839 707 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В больницы Подмосковья отправлены 290 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Также за стуки в регионе выявили 1175 новых случаев заражения, спасти не удалось 17 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

С начала пандемии в области зарегистрировали 941 046 случаев инфицирования, жертвами инфекции стали 14 210 пациентов.

По данным на 25 февраля, коллективный иммунитет к инфекции в регионе составил 56,8%. Полную вакцинацию прошли 5 027 678 человек, первым компонентом привился 5 201 031 человек.

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