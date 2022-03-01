РИАМО - 1 мар. За прошедшие сутки в Москве было зафиксировано 2066 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество случаев инфицирования в городе составило 2 698 810, сообщает городской оперштаб.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице стабилизировалась. Медучреждения столицы возвращаются к плановому режиму работы и постепенно наращивают объемы оказания помощи.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе не осталось школьных классов, которые были бы на карантине. Все дети вернулись к обучению после каникул.

Несмотря на улучшение показателей не стоит недооценивать опасность коронавируса. Единственным способом защиты по-прежнему остается вакцинация.

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