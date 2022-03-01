РИАМО - 1 мар. За минувшие сутки на территории Московской области выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии этот показатель составил 941 046, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным на 25 февраля, коллективный иммунитет к инфекции в регионе составляет 56,8%. Полную вакцинацию прошли 5 027 678 человек, первым компонентом привился 5 201 031 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сейчас ситуация с коронавирусом отошла на второй план, но система здравоохранения продолжает работать. Так, в регионе продолжается работа по привлечению врачей и среднего медицинского персонала в медучреждения Подмосковья.

Чтобы избежать заражения коронавирусом, нужно делать прививки. Вакцинация проводится бесплатно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

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