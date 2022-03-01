РИАМО - 1 мар. За минувшие сутки в России было зафиксировано 97 333 случая заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране выявили 16 495 369 заражений, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число заражений зафиксировано в Свердловской области – 4844, Самарской области — 4126, Новосибирской области — 3591, Пермском крае — 3493, Санкт-Петербурге — 3421, Республике Башкортостан — 3391, Нижегородской области – 2989, Ростовской области – 2668, Челябинской области – 2587, Алтайском крае – 2476, Иркутской области – 2454, Красноярском крае – 2189, Воронежской области – 2110, Саратовской области – 2 102 и Москве – 2066.

В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции составляет 57,8%. Первым компонентом вакцинировались 87 307 060 человек. Полностью прошли вакцинацию 83 383 452 человека.

При заражении омикрон-штаммом коронавируса некоторые пациенты отмечают возникновение сильного зуда и сыпи. Также были зафиксированы сообщения о растрескивании губ.

Единственным надежным способом защититься от опасных последствий инфекции является вакцинация. Бесплатно привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>