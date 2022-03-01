РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. В подмосковном Подольске определили 9 финалистов премии молодежных инициатив им. Максима Соколова, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В 2020 году главой городского округа Николаем Пестовым в целях поощрения молодежных инициатив была инициирована премия им. Максима Соколова, которая стала ежегодной. В текущем году на конкурс принимались заявки с описанием уже реализованных социальных инициатив молодежи. В течение февраля их оценивали независимые эксперты региональных и федеральных грантовых конкурсов.

В ходе заочного этапа были утверждены 9 финалистов конкурса, которым теперь предстоит очная защита проектов. Среди финалистов: Ирина Белова с проектом «Спортивные объекты»; Владислав Востриков с проектом «Спорт в каждый двор - прорыв к здоровью»; Михаил Горохов «Православный лекторий»; Анастасия Малыханова проект «Уроки финансовой грамотности»; Полина Морщакина «Народная полифония»; Евгения Мягкова «Школа Вожатых»; Анастасия Семенова «Могу, умею, делаю, творю, мечтаю»; Олег Хвостов «Спорт необходим для всех» и Олеся Честных «Время Подольска».

По итогу очной защиты проектов в марте конкурсная комиссия выберет 5 победителей.